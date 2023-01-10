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Kırklareli'de 5 yıllık faili meçhul cinayette 'yeğen' detayı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'de 5 yıllık faili meçhul cinayette 'yeğen' detayı

Kırklareli'de 5 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet, jandarma ekiplerince aydınlatıldı.

Kırklareli'de 5 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet, jandarma ekiplerince aydınlatıldı. Gözaltına alınan ve ifadelerinde cinayeti işlediklerini kabul eden maktulün yeğenleri, tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesi Göztepe mevkiinde 24 Kasım 2018 tarihinde öldürülüp araziye gömülen 80 yaşındaki H.S.'nin cinayet soruşturması çerçevesinde, jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde toplanan deliller ışığında, Vize ilçesine bağlı Evrencik köyünde H.S., uzun süre birlikte yaşadığı yeğenleri A.S. (47), R.S. (62), A.S. (49) ve S.K. (23) gözaltına alındı.

İfade aşamasında ortaya çıkan çelişkili beyanlar ve çapraz sorgu sonucunda S.K.; cinayeti A.S., A.S. ve R.S. isimli şahıslarla birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma Vize 3. Sayfa Haberler

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