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Kırklareli'de 48 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 48 kaçak göçmen yakalandı ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından 48 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 15 - 21 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan önleyici devriye neticesinde 48 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Jandarma Aralık Tutuklama Adliye Gözaltı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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