Kırklareli'de 4 Ayrı Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, 4 ayrı suçtan aranması olan şüpheliyi yakaladı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, 'başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma', 'ruhsatsız ateşli silahları taşıma veya bulundurma' suçları olmak üzere 4 arama kaydı bulun H.K.'yi Kofçaz ilçesinde yakaladı. İşlemleri tamamlanan H.K. cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ