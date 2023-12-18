Kırklareli'de 32 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan önleyici devriye faaliyetleri sonucunda 32 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 3 şüpheli de organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 32 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 08-14 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde 32 kaçak göçmen yakalandı.
Yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Öte yandan, olaylarda kullanılan 2 araca el konuldu. - KIRKLARELİ