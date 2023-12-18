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Kırklareli'de 32 Kaçak Göçmen Yakalandı

18 Aralık 2023 15:45 Güncelleme: 15:46 Abone Ol

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan önleyici devriye faaliyetleri sonucunda 32 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 3 şüpheli de organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı.