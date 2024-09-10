Kırklareli'de 3 terör örgüt üyesi yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi yakalandı. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 3 terör örgüt üyesi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri geçtiğimiz ay terör suçlarının ortaya çıkarılması ve terör örgütü mensuplarının tespit ve yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 3 kişiyi yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edilen 3 şüpheliye adli işlem yapıldı. İşlem yapılan şüphelilerden 1'i tutuklanarak Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ