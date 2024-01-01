Kırklareli'de 2023 yılında 56 bin 454 araç ve sürücü denetlendi
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 56 bin 454 araç ve sürücüye denetim yapıldı. Denetimler sonucunda 533 araç trafikten men edilirken, 269 sürücü belgesi geri alındı ve 8 bin 736 araç sürücüsüne toplam 9 bin 393 idari ceza uygulandı.
Kırklareli'nde 2023 yılında 56 bin 454 araç ve sürücüsü trafik polisleri tarafından denetlendi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü 2023 yılına ait bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporda aktarıldığına göre toplam 56 bin 454 araç ve sürücüye denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 533 araç trafikten men edilirken, 269 sürücü belgesi geri alındı. 8 bin 736 araç sürücüsü ve plakaya toplam 9 bin 393 idari ceza uygulandı. - KIRKLARELİ