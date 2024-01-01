Kırklareli'de 2023 yılında 56 bin 454 araç ve sürücü denetlendi

Kırklareli'nde 2023 yılında 56 bin 454 araç ve sürücüsü trafik polisleri tarafından denetlendi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü 2023 yılına ait bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporda aktarıldığına göre toplam 56 bin 454 araç ve sürücüye denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 533 araç trafikten men edilirken, 269 sürücü belgesi geri alındı. 8 bin 736 araç sürücüsü ve plakaya toplam 9 bin 393 idari ceza uygulandı. - KIRKLARELİ