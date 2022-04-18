Kırklareli'de 187 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Kırklareli'de 187 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'de 187 kaçak göçmen yakalandı

Bulgaristan'dan Kırklareli'ye itilen, bazıları yarı çıplak olan, toplam 187 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Bulgaristan'dan Kırklareli'ye itilen, bazıları yarı çıplak olan, toplam 187 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca Kırklareli Kofçaz İlçesi ile Bulgaristan ülkesi sınırı arasında kalan bölgede önleyici kolluk devriyelerince Bulgaristan Polisi tarafından üzerindeki değerli eşyaları alınarak bir kısmı yarı çıplak vaziyette Türkiye'ye itilen toplam 187 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta yakın bir tarihte Yunanistan ülkesinden Bulgaristan'a geçtikleri ve Bulgaristan Polisince yakalanarak ülkemize itildikleri öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'de 187 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de 187 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de 187 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de 187 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de 187 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Türkiye, 3. Sayfa, Haberler

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