Kırklareli'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'de polis ve jandarma ekiplerince 11 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı çalışmalar neticesinde 10 kaçak göçmen yakaladı.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan kent merkezinde de polis ekiplerinin dur ihtarıma uymayan araçta 1 kaçak göçmen yakalandı. - KIRKLARELİ