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Kırklareli'de 103 Aranan Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 103 şüpheli yakalandı. 52 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kırklareli'de aranması olan 103 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 103 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 103 şüpheli yakalandı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kırklareli'de 103 Aranan Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa

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