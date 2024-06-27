Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Babaeski'de Tıra Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, TEM Otoyolu Edirne istikametinde tıra çarpan otomobil hurdaya döndü, kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralının sağlık durumu iyi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, TEM Otoyolu Edirne istikametinde tıra çarpan otomobil hurdaya döndü, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Babaeski ilçesi Demirkapı köyü mevkii TEM Avrupa Otoyolu Edirne yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönünden Edirne istikametine gitmekte olan 22 AU 006 plakalı Audi marka otomobil, önünde seyir halindeki 76 AAS 302 plakalı tıra arka çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kaza sonrası çevredeki diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hafif yaralı olduğunu tespit ederek, müdahalede bulundu. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Jandarma Babaeski İtfaiye Edirne Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title