Kırklareli Babaeski'de Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 GFH 872 ve 39 EZ 194 plakalı otomobiller, D100 Karayolu Müsellim köyü sapağında çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Selim G., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ