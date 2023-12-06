Kırklareli Babaeski'de Ev Yangını
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'nde tek katlı bir evde çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ