Kırklareli Babaeski'de çöplük yangını söndürüldü
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde bulunan çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay, Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde bulunan çöplük alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çöplük alanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu,112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. - KIRKLARELİ