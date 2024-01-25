Kırklareli Babaeski'de 12 kişi hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Babaeski ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama müzekkeresi bulunan 18 şahsın gözaltına alınarak, Babaeski Cumhuriyet Savcılığına sevki sağlandı.

Sevki sağlanan şahıslardan, 10-20 yıl arası hapis cezası alan 1 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası alan 1 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası alan 10 şahıs olmak üzere haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi. 6 şahıs ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ