Kırklareli 3. sayfa haberleri... Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı
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Kırklareli haber: Kırklareli'nde evinin çatısını onarırken 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.
Kırklareli'nde evinin çatısını onarırken 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde N.C. evinin çatısını onarırken dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Çevredekileri haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler ilk müdahalenin ardından N.C'yi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. N.C'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - KIRKLARELİ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa