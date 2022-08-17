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Kırklareli 3. sayfa haberleri... Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı

Kırklareli 3. sayfa haberleri... Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli haber: Kırklareli'nde evinin çatısını onarırken 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

Kırklareli'nde evinin çatısını onarırken 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde N.C. evinin çatısını onarırken dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Çevredekileri haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler ilk müdahalenin ardından N.C'yi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. N.C'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli 3. Sayfa Haberler

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