Kırklareli 3. sayfa haberleri... Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli haber: Kırklareli'nde evinin çatısını onarırken 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı. Kırklareli'nde evinin çatısını onarırken 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde N.C. evinin çatısını onarırken dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Çevredekileri haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk müdahalenin ardından N.C'yi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. N.C'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - KIRKLARELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli 3. Sayfa Haberler

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