Kırklareli haberi | Kırklareli'de çıkan yangında samanlar küle döndü 3. Sayfa Haberleri Kırklareli haberleri: Kırklareli'de çıkan yangında samanlar küle döndü Kırklareli'nde samanların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü. Kırklareli'de çıkan yangında samanlar küle döndü KIRKLARELİ - Kırklareli'nde samanların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Kurtuluş Mahallesinde samanların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürülürken çıkış nedenleri araştırılıyor. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı Kırklareli 3. Sayfa Yerel Haberler

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