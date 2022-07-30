Kırklareli 3. sayfa haberleri: Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 208 bin kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler

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Kırklareli 3. sayfa haberleri: Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 208 bin kenevir bitkisi ele geçirildi

Edinilen Kırklareli haberine göre Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 208 bin kenevir bitkisi ele geçirildi 208 bin kenevir bitkisi sökülerek jandarma tarafından imha edildi Kırklareli'nde jandarma ekipleri ayçiçeği tarlasında hasat dönemine yaklaşmış 208 bin kenevir bitkisini ele geçirdi.

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Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 208 bin kenevir bitkisi ele geçirildi

208 bin kenevir bitkisi sökülerek jandarma tarafından imha edildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde jandarma ekipleri ayçiçeği tarlasında hasat dönemine yaklaşmış 208 bin kenevir bitkisini ele geçirdi. Yapılan tespitlerden sonra sökülerek toplanan kenevirler jandarma tarafından imha edildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucuyla Mücadele faaliyetleri çerçevesinde dron kullanılarak gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyeti esnasında Babaeski ilçesi Nadırlı köyü bölgesinde H.K. isimli şahsa ait 19 dönümlük tarlada ayçiçeklerin arasına ekilmiş halde 208 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yapılan tespitlerden sonra sökülerek toplanan kenevirler İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri gözetiminde jandarma tarafından imha edildi.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler

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