Kırklareli 3. sayfa haberleri... Kırklareli'nde 88 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli haberleri... Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 88 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı. Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 88 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğü koordinesinde Lüleburgaz İlçesi E-80 Otoyolu üzerindeki bir Dinlenme Tesislerinde yapılan operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 3 minibüslerin içerisinde 88 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Lüleburgaz Göçmen 3. Sayfa Haberler

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