Kırklareli 3. sayfa haberleri: Kırklareli'nde 23 kaçak göçmen yakalandı
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Kırklareli gelişmesine göre Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 23 Afganistan ve Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa