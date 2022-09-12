Kırklareli 3. sayfa haberleri | Kırklareli'nde 160 bin kök hint keneviri ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde dere yatağında ekili 160 bin kök hint keneviri ele geçirildi. Kırklareli'nde dere yatağında ekili 160 bin kök hint keneviri ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 160 bin kök hint keneviri ele geçirildi. Ekiplerce kenevirler imha edildi. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler

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