Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli 3. sayfa haberleri | Kırklareli'nde 160 bin kök hint keneviri ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli 3. sayfa haberleri | Kırklareli'nde 160 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde dere yatağında ekili 160 bin kök hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nde dere yatağında ekili 160 bin kök hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 160 bin kök hint keneviri ele geçirildi.

Ekiplerce kenevirler imha edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title