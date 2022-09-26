Kırklareli 3. sayfa haberleri | Kırklareli'nde 100 kaçak göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 100 kaçak göçmen yakalandı. Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 100 kaçak göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 100 Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Jandarma Göçmen 3. Sayfa Haberler

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