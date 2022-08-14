Kırklareli 3. sayfa haberi: Kırklareli'nde yakalanan 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yakalanan 227 kaçak göçmen, İstanbul'dan charter uçuşu ile ülkelerine gönderildi. Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yakalanan 227 kaçak göçmen, İstanbul'dan charter uçuşu ile ülkelerine gönderildi. Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri çerçevesinde yakalanarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine (GGM) teslim edilen Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır dışı edilmek üzere Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde otobüslerle İstanbul'a sevk edildi. Jandarmanın havalimanına getirdiği düzensiz göçmenler, Göç İdaresi Başkanlığınca charter uçuşu ile Afganistan'a gönderildi. - KIRKLARELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli İstanbul Jandarma 3. Sayfa Haberler

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