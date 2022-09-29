Kırklareli 3. sayfa haberi: Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde kaçak kazı yapıldığı bilginse ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yaptığı araştırmada G.T, M.Ö, T.E, S.T. ve İ.Y'yi kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakaladı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden S.T'nin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla polis memurluğundan ihraç edildiği ve İ.Y'nin ise birçok suçtan kaydının olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ