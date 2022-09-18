Kırklareli 3. sayfa haberi: Kırklareli'nde 20 kaçak göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Kırklareli haberine göre Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 20 kaçak göçmen yakalandı. Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 20 kaçak göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 20 Afganistan ve Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Jandarma 3. Sayfa Haberler

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