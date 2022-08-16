Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde 20 kaçak göçmen yakalandı: 1 kişi gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli haberleri: Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalanırken bir kişi organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı. Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalanırken bir kişi organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Suriye, Filistin, Afganistan ve Fas uyruklu 20 kaçak göçmen yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. - KIRKLARELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Jandarma 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde 20 kaçak göçmen yakalandı: 1 kişi gözaltına alındı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.