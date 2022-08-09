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Kırklareli 3. sayfa haberi | Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli 3. sayfa haberi | Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı

Gelen Kırklareli haberlerine göre Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 16 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 16 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Suriye ve Filistin uyruklu 16 kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan kaçak göçmenler Bulgar polisi tarafından darp edildiklerini iddia etti. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma 3. Sayfa Haberler

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