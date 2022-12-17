Kırkağaç'ta otomobil seyir halindeyken yandı 3. Sayfa Haberleri Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken yandı. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken yandı. Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi İzmir-İstanbul Otoyolu Kırkağaç Gişeleri mevkiinde L.A.'nın (39) kullandığı 45 AAL 245 plakalı araç seyir halinde iken motor kısmında bir anda yangın çıktı. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangından dolayı aracın ön kısmı yanarken, meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı. Otomobilde önemli derecede maddi hasar meydana geldi. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırkağaç Manisa İzmir 3. Sayfa Haberler

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