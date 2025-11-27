Haberler

Kırım Köprüsü Patlamasında 8 Kişiye Müebbet Hapis Cezası

Rusya Güney Askeri Mahkemesi, 2022 yılında Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamayla ilgili 8 kişiyi müebbet hapis cezasına mahkum etti. Patlama, bir kamyonun infilak etmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

Rusya Güney Askeri Mahkemesi, 2022 yılında Kırım Köprüsü'nde bir kamyonda meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan patlamayla ilgili 8 kişiyi müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası ile Rusya topraklarını birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde 2022 yılında meydana gelen patlamaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kırım Köprüsü'nün karayolu bölümünden geçen bir kamyonun infilak etmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 8 kişi hakim karşısına çıktı. Rusya Güney Askeri Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, patlamayla ilgili 8 kişiyi müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Kamyon infilak etmişti

Kırım Köprüsü'nde 8 Ekim 2022 yılında patlama meydana gelmişti. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın köprünün karayolu bölümünden geçen bir kamyonun infilak etmesi sonucu meydana geldiği, daha sonra köprünün demiryolu kısmındaki 7 yakıt tankın alev aldığı duyurulmuştu.

Ukrayna üstlenmişti

Ukrayna istihbarat servisi, köprüyü geçici olarak kullanılamaz hale getiren patlamanın sorumluluğunu üstlenmişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu başlangıç. Yasadışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli" ifadelerini kullanmıştı. - MOSKOVA

