Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: Sivas'ta Ölü Sayısı 8'e Yükseldi

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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: Sivas'ta Ölü Sayısı 8'e Yükseldi
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Sivas'ta kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören 67 yaşındaki bir kadın daha hayatını kaybetti. Bu olayla birlikte kentteki ölü sayısı 8'e ulaştı.

Kenenin yapıştığı yaşlı kadın öldü, kentte ölü sayısı 8'e ulaştı

SİVAS - Sivas'ta kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören 67 yaşındaki K.M. hayatını kaybetti. Sivas'ta keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup Köyü'nde meydana geldi. Köyde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki K.M.'ye kene tutundu. Bir süre sonra keneyi fark eden 7 çocuk annesi yaşlı kadın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 aydır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören K.M., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının cenazesi, işlemlerin ardından Gölova ilçesine gönderildi. Sivas'ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - 3.Sayfa
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