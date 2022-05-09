Kırıkkale OSB'de sıcak dakikalar, fabrikada yağ kazanı patladı

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de kızgın yağ kazanın patlaması neticesinde kimyasal madde üretimi ve depolama fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale etmesiyle büyük bir facianın önüne geçildi.

Yangın, öğlen saatlerinde Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kimyasal madde üretimi ve depolama tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kızgın yağ kazanın patlaması neticesinde kimyasal madde üretimi ve depolama fabrikasında yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olaya kısa sürede müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangında, can kaybı ve yaralananın olmadığı belirtildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, bölgeye gelerek yangınla ilgili kurum amirlerinden bilgi aldı. Tesis alanında incelemelerde bulunan Tekbıyıkoğlu,, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yangının büyümeden kontrol altına alındığını söyledi.

"Zamanında belki müdahale edilmeseydi, güçlükler çekilebilirdi"

Kimyasal maddelerden kaynaklı bir patlamadan dolayı yangının çıktığını ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Saat 11.30 civarında ilimiz organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir petrol kimya firması içerisinde bir patlama ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intikal etti. Tabi iştigal ettiği alan itibariyle yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı üretim yaptıkları için anında müdahale etmek suretiyle hem ilimiz kapasitesini kullanarak Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ve Tüpraş'ında kapasitesini kullanarak çok kısa sürede olay yerine itfaiye ekiplerimiz intikal etti. Şuan itibariyle soğutma çalışmaları devam ediyor. Zamanında belki müdahale edilmeseydi olay daha da büyüyüp söndürülmesinde çok daha güçlükler çekilebilirdi. Bir kısım maddi hasar var ama bizi de tatmin eden mutlu eden hiçbir cana zararın gelmemesi oldu" dedi.

Kırıkkale Belediyesi, Yahşihan Belediyesi ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna ait itfaiyeler yangında görev alırken, AFAD ve çok sayıda sağlık personeli de olay yerinde hazır bulundu. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa