Kırıkkale Jandarması'ndan Bayram Trafiği için Önlemler

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, bayram tatilinde trafik yoğunluğuna karşı vatandaşların güvenli seyahati için Trafik Jandarması timlerine bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, yaklaşan bayram tatili nedeniyle karayollarında yaşanabilecek trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı süresince trafik kazalarının ve kural ihlallerinin en aza indirilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması timlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kıdemli Albay Hasan Acar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sürücülerin yoğunluk nedeniyle yaşayabileceği muhtemel riskler değerlendirildi, alınacak önlemler ve uygulanacak denetimler planlandı. Jandarma ekipleri bayram boyunca sahada aktif görev alacak. - KIRIKKALE