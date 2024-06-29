Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Oltalama Mesajlarına Karşı Uyardı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda artan "oltalama" mesajlarına karşı vatandaşları uyardı. "Hesabınıza başkası tarafından erişim sağlanmış olabilir, hesabınızı kurtarın" gibi ifadelerle gönderilen mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, global şirketleri taklit ederek gönderilen "hesap kurtarma" adı altındaki asılsız içeriklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulandı. Sahte bağlantılar aracılığıyla yönlendirilen sayfalarda kesinlikle kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği ifade edildi. Hesap güvenliği için güçlü şifreler kullanılması ve bu şifrelerin düzenli olarak değiştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Vatandaşlardan, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı tedbirli olmaları ve şüpheli mesajlarla karşılaştıklarında hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurmaları istendi. - KIRIKKALE