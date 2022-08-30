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Kırıkkale haber | Kırıkkale'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kırıkkale haber | Kırıkkale'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

Kırıkkale 3. sayfa haberine göre Kırıkkale'de bir kişiyi evinde tabanca ile öldürdükten sonra kayıplar karışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale'de bir kişiyi evinde tabanca ile öldürdükten sonra kayıplar karışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Olay, 20 Ağustos tarihinde Kırıkkale merkez Kaletepe Mahallesi 1080. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özdoğan, evinde D.K. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Cinayet sonrası kayıplara karışan D.K.'nin yakalanması Kırıkkale Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde olayı D.K.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Cinayet zanlısı D.K., ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale 3. Sayfa Haberler

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