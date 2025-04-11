Kırıkkale Emniyeti'nden Trafikte Dikkatsizliğe Dikkat Çeken Video

Kırıkkale Emniyeti, bir saniyelik dikkatsizliğin nelere mal olabileceğini gösteren trafik kazası görüntüleriyle trafikte takip mesafesinin önemine dikkat çekti.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Hazırlanan videoda kazaların, sürücülerin büyük hatalarından kaynaklandığına dikkat çekildi. Görüntülerde, aşırı hız, dikkatsizlik ve takip mesafesine uyulmaması sonucu yaşanan kazalar yer aldı. Trafik kazalarının sadece birkaç saniyelik ihmal ve dikkatsizlikle gerçekleştiğine vurgu yapılan videoda, "Takip mesafesi hayat mesafesidir" ve "Bir saniyelik dikkatsizlik, bir ömür pişmanlık bırakır" mesajları dikkat çekti.

Açıklamada, sürücülerden kurallara uymaları, dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - KIRIKKALE