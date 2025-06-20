Kırıkkale'deki Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Kırıkkale'de sürücü hatalarından kaynaklanan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde, özellikle dikkatsizlik ve hız ihlallerinin kazalara zemin hazırladığı anlar dikkat çekti.

Kırıkkale'de farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ve hız ihlali gibi nedenlerle yaşanan kazalarda bazı araçların çarpıştığı, bazılarının ise kontrolden çıkarak savrulduğu anlar dikkat çekti.

Yetkililer "bir saniye bekle, bir ömür kazan" sloganıyla sürücülere trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu. - KIRIKKALE