Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: Bir Yaralı

Kırıkkale'de şehirler arası karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Fiat-Tofaş otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 06 CFB 385 plakalı Hyundai otomobil ile M.G.'nin kullandığı 06 SN 174 plakalı Fiat-Tofaş otomobil ve R.K.'nın idaresindeki HD HTK 223 plakalı başka bir otomobilin karıştığı trafik kazasında, K.G. isimli yolcu yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE