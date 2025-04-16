Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: Anne ve Çocukları Yaralandı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: Anne ve 3 çocuğu yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. yönetimindeki 71 ACE 927 plakalı Volkswagen otomobil, C.K. idaresindeki 71 EN 869 plakalı Lada otomobil ve A.Y.'nin kullandığı 06 BRL 312 plakalı Peugeot araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinde bulunan H.K. ile çocukları A.M.K. ve K.O.K. yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatan trafik ekipleri, araçları yoldan kaldırarak ulaşımı normale döndürdü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.