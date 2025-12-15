Haberler

Ankara'da 6 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Ankara'da 6 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı
Ankara Kırıkkale kara yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç karıştı, 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara Kırıkkale kara yolu üzerinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara Kırıkkale kara yolu üzerinde bulunan Kayaş Çalışkanlar mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, yol üzerinde meydana gelen buzlanmadan kaynaklı Kırıkkale istikametindeki 6 araç birbiriyle çarpıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

