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Kırıkkale'de Yük Treni Otomobili Metrelerce Sürükledi, Sürücü Son Anda Kurtuldu

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Kırıkkale'de hemzemin geçitte arızalanan otomobile yük treninin çarpması sonucu otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü olaydan son anda kurtuldu. Kaza sonucu yaralanan olmaması sevinçle karşılandı.

Yük treninin metrelerce sürüklediği otomobil hurdaya döndü: Sürücü canını son anda kurtardı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de hemzemin geçitte arıza yapan bir otomobile yük treni çarptı. Sürücünün son anda kurtulduğu kazada metrelerce ray üzerinde sürüklenen otomobil hurdaya döndü.

Kaza, akşam saatlerinde Çullu Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.U. idaresindeki 71 AAG 481 plakalı Opel marka otomobil, hemzemin geçitte arızalanarak hareket edemez hale geldi. Bu sırada makinist G.K. yönetimindeki yük treninin yaklaştığını fark eden sürücü Y.E.U. aracını terk ederek uzaklaştı. Yük treninin çarptığı otomobil, metrelerce sürüklenerek hurdaya döndü. Kazada yaralanan olmazken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazanın ardından duman çıkan otomobile müdahale etti. Tren seferleri, kaza nedeniyle kısa süreliğine durduruldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de Yük Treni Otomobili Metrelerce Sürükledi, Sürücü Son Anda Kurtuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
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