Kırıkkale'de kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, kamyonun çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Etiler Mahallesi 1078. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.M.T. (30) idaresindeki kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Nuriye Can'a (78) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE