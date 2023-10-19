Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde, M.Ç'nin çantasında 157 gram kokain ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan M.Ç'nin (30) çantasında 157 gram kokain ve 3 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.