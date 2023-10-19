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Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

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3. Sayfa Haberleri

Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde, M.Ç'nin çantasında 157 gram kokain ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan M.Ç'nin (30) çantasında 157 gram kokain ve 3 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Kırıkkale Ankara Suç Jandarma Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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