Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde, M.Ç'nin çantasında 157 gram kokain ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan M.Ç'nin (30) çantasında 157 gram kokain ve 3 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa