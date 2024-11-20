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Kırıkkale'de Yolcu Otobüsünde 10 Milyon Lira Değerinde Yasaklı FIP İlaçları Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Yolcu Otobüsünde 10 Milyon Lira Değerinde Yasaklı FIP İlaçları Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de yolcu otobüsünde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 252 adet FIP aşısı ve 524 adet FIP hapı bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde yapılan aramada, ülkede satışı yasak olan ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu değerlendirilen 252 adet FIP aşısı ile 524 adet FIP hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yol kontrol noktalarında denetimler devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 252 adet FIP aşısı ile 524 adet FIP hap ele geçirildi. Kedilerin FIP hastalığında kullanılan ve ülkede satışı yasaklanan bu maddenin yaklaşık 10 milyon lira değerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.E. (44) hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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