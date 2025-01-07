Kırıkkale'de Yol Çarpması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 71 ACN 412 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ersin Şane'ye çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Şane'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Trafik ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Şane'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE