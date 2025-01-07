Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile CHP arasındaki görüşme başladı

DEM'in İmralı heyetiyle CHP arasındaki görüşme başladı
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam resmileşti
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi

Kırıkkale'de Yol Çarpması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Yol Çarpması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan Ersin Şane, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 71 ACN 412 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ersin Şane'ye çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Şane'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Trafik ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Şane'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
img

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz
img

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz
Cinnet getiren genç boğazına bıçak dayadı, Özel Harekat soluğu evinde aldı

İstanbul'da cinnet anları! Özel Harekat soluğu mahallede aldı
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Arda Güler'in şov yaptığı maçta gözlerden kaçan Mbappe detayı

Arda'nın şov yaptığı maçta gözlerden kaçan detay
Altın fiyatlarının 3 bin dolar desteğini kırması halinde uçurum düşüşü yapabileceği belirtiliyor

Altın fiyatları uçurumun kenarında
İstanbul'da inşaat halindeki binanın yamuk kolonları tartışma yarattı

Görüntü uzmanların her gün uyarı üstüne uyarı yaptığı ilimizden

Son Dakika Haberleri

Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili! Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası) Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.