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Kırıkkale'de Yoğun Kar Yağışı, Yolları Kapadı; Ekipler Ulaşıma Yeniden Açtı

Kırıkkale'de Yoğun Kar Yağışı, Yolları Kapadı; Ekipler Ulaşıma Yeniden Açtı
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Kırıkkale'deki yüksek rakımlı köylerde yoğun kar nedeniyle kapanan yollar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Mahsur kalan 2 ambulans kurtarıldı.

Kırıkkale'deki yüksek rakımlı köylerde kar nedeniyle kapanan yollar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kara saplanan 2 ambulans ise İl Özel İdaresi ekiplerince mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Kırıkkale'de dün gece etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balışeyh, Delice ve Sulakyurt ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde kapanan yollar iş makineleriyle temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Aydınşeyh ve Dikmen köy yollarında mahsur kalan 2 ambulans da ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler, köylerdeki vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele kapsamında 7 greyder, 8 kazıcı yükleyici, 4 kar küreme kamyonu ve 37 personel görev yapıyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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