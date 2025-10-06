Kırıkkale'de Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya savrularak ağır yaralandı. Feci kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. (20) yönetimindeki 71 ADG 536 plakalı otomobil, koşarak aniden yola çıkan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan E.E. (32) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden E.E.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsü E.E. ise, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE