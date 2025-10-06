Haberler

Kırıkkale'de Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahıs, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kırıkkale'de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya savrularak ağır yaralandı. Feci kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. (20) yönetimindeki 71 ADG 536 plakalı otomobil, koşarak aniden yola çıkan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan E.E. (32) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden E.E.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsü E.E. ise, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump'tan "Hamas" çıkışı! Erdoğan detayı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı

16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.