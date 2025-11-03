Kırıkkale'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de ana yol üzerinde karşıya geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir D-765 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 40 AAY 821 plakalı otomobil, ana yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Tevfik Kibar'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kibar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kibar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken araç otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE