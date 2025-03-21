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Kırıkkale'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

Kırıkkale'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu
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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı silah ticaretiyle ilgili çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, cephaneliği andıran çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında A.A., S.A. ve M.Y. isimli şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda adeta cephaneliği andıran bir silah ve mühimmat yığınına ulaşıldı.

Operasyonda, 1 adet otomatik piyade tüfeği ile 4 adet şarjör, 1 adet otomatik tabanca ve 3 adet şarjör, 6 adet tabanca ve 14 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği, 2 adet silah kilit mekanizması, 3 bin 91 adet farklı kalibrelerde tabanca fişeği, 241 adet uzun namlulu silah fişeği ve 45 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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