İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi

Çağlayan'da kritik saatler! Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi
İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi

İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi
Hayatını kaybeden Filiz Akın sessiz sedasız toprağa verildi

Hayatını kaybeden Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye kayyum atanmasına karşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'ye kayyum konusundaki tavrı net

Kırıkkale'de Yasa Dışı Silah Operasyonu: Bir Tüfek Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Yasa Dışı Silah Operasyonu: Bir Tüfek Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı silahlanma ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda R.Y. isimli şahsın evinde bir adet tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de yasa dışı silahlanma ile mücadele kapsamında bir şahsın evine operasyon düzenleyen polis, bir adet tüfek ele geçirdi. Olayda gözaltına alınan şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasadışı silahlanmanın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında R.Y. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 1 adet tüfek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Operasyonun, yasa dışı silahlanma ile mücadele kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title