Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 1 Tutuklama

Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda finans evi olarak kullanılan adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yasa dışı bahis yöneticisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalışan panel sistemi tespit edildi.

Adreste yapılan aramada 2 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 4 sim kart ve 1 adet harddisk ele geçirildi. Dijital materyallerin incelenmesi sonucunda; bahis sitelerinin yönetim panellerinin aktif olduğu, müşteri kayıtlarıyla para hareketlerinin takip edildiği, farklı şahıslara ait IBAN hesapları üzerinden yapılan para transferlerinin kripto cüzdan, sanal ödeme yöntemleri ve havale yoluyla sitelere aktarıldığı belirlendi. Ayrıca Telegram üzerinden kullanıcı bilgileri ve sistem hatalarına ilişkin yazışmaların yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. tutuklanırken, H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan açıklamada, sanal devriyelerin suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği belirtildi. - KIRIKKALE