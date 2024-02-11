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Kırıkkale'de Yapılan Yol Uygulamasında 51 Adet Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 51 adet kaçak cep telefonu bulundu. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 51 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 51 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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